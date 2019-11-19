Алжир, , 08:31 — REGNUM Двое бывших алжирских министров Али Бенфлис и Абдельмаджид Теббоун выдвинули свои кандидатуры на всеобщих выборах, которые состоятся 12 декабря.

По информации новостного агентства VOA Swahili, президентская кампания официально стартовала в Алжире 17 ноября. Каждый из пяти участвующих кандидатов намеревается занять пост бывшего президента страны Абделазизы Бутефлики, свергнутого в апреле в результате акций протеста.

На прошлой неделе прошла 39-ая подряд акция протеста, участники которой требовали окончания постколониальной политической системы в Алжире. Протестующие заявили, что у них нет доверия к руководству, находящемуся в настоящее время у власти. Как утверждается, нынешние лидеры не способны обспечить демократические выборы, поскольку они имеют связи с бывшим лидером страны Бутефликой.

Также сообщается, что Бенфлис и Теббоун — главные фаворитов предстоящего голосования.