Киев, , 06:39 — REGNUM По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.

Она напомнила, что в правительстве Владимира Гройсмана, который занимал пост во время президентства Порошенко, было принято постановление о максимальном росте тарифов, которое отменили при Зеленском.

«При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали, — перечислила Лукаш. — При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч».

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