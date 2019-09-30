Киев, , 11:56 — REGNUM Избиратели президента Украины Владимира Зеленского всё ещё ждут от него построения государства на других принципах, а он возрождает Украину времён президента Петра Порошенко, заявил украинский журналист Вячеслав Чечило, сообщил 30 сентября сайт телеканала 112.ua.

По словам журналиста, происходящее на Украине напоминает событий 2014 года, когда у власти оказался Порошенко.

«Уже просто забылось то, что в 2014 году тоже была монокоалиция… Были «новые лица», «реформаторы», и, как сейчас Зеленский, Порошенко бодро собирал власть, расставляя «своих» людей по всей вертикали, безустанно говоря о мире, борьбе с коррупцией и невиданных реформах под руководством МВФ», — отметил он.

Чечило отметил, что рейтинг Зеленского позволяет ему принимать любые решения, не оглядываясь на своих предшественников, однако президент Украины делает это всё чаще.

«От Зеленского ждали нового государства, построенного на совершенно новых принципах, а не попыток реанимировать страну Порошенко. Собственно, пока еще ждут. Но вряд ли будут ждать слишком долго», — считает журналист.

По его мнению, поездка Зеленского на генассамблею ООН в США ознаменовала конец «медового месяца», после которого новую власть на Украине начнут критиковать всё сильнее и сильнее.

Как сообщил телеканал «1+1», ранее помощник Зеленского Андрей Ермак заявил о планах проведения официального визита президента Украины в США, однако не назвал ни дату визита, ни примерный состав делегации.

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