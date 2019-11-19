Брюссель, , 05:43 — REGNUM В ЕС 21% союзного бюджета потратят на мероприятия по поддержке климата. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

«21% от общего бюджета пойдет на меры по борьбе с изменением климата», — содержится в пресс-релизе.

18 ноября удалось достичь договоренности о параметрах бюджета ЕС между Еврокомиссией, советом стран ЕС и Европарламентом. Бюджет союза формируется в основном из взносов государств входящих в ЕС.

Напомним, Франция может попасть под санкции европейского суда за то, что «систематически» превышает максимально допустимую норму диоксида азота в ряде крупных городов.

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