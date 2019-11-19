Вена, , 04:19 — REGNUM США воздерживаются от конкретных шагов по выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпред РФ не подтвердил информацию о выходе США из ДОН сказав, что «пока практических шагов в направлении выхода США не предпринимали».

При этом Ульянов считает, что «импульсивные действия США» могут разрушить любое соглашение в сфере безопасности.

Напомним, 14 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в РФ не приходили какие-либо сигналы от США о будущем Договора по открытому небу.

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