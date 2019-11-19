Москва, , 02:23 — REGNUM Готовится возвращение в Россию ещё 49 детей, которые в настоящее время находятся в Сирии, сообщила журналистам 19 ноября Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По её словам, Россия располагает списком на 146 детей, которые в настоящее время находятся на территории лагерей для беженцев и тюрем для террористов в Сирии.

«49 из них уже прошли обследование ДНК и на них готовятся документы, хотя мы не питаем иллюзий по поводу того, что работа будет так же ритмично вестись, как с Ираком», — подчеркнула Кузнецова.

Как рассказала детский омбудсмен, дети в Сирии находятся в значительно более худших условиях, чем в Ираке. Работа в стране только начата, связана с «очень большими рисками» и продвигается благодаря помощи Минобороны.

По её словам, в настоящее время доступ для работы с детьми получен только в лагере Аль-Холь, а часть детей, на которых готовятся документы, «находится в тюрьме Дамаска». Идёт выверка списков, затрудненная в связи с неточностями в записях имен и фамилий, у детей, возраст которых от нескольких месяцев до семнадцати лет, берутся пробы ДНК.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Россию из Ирака вернулась группа детей, обнаруженных в приютах и тюрьмах Ирака.

Дети благополучно перенесли перелёт на самолёте МЧС и сейчас проходят комплексное медицинское обследование.

МИД РФ заявил, что работа по выявлению детей из России на территории других государств и их возвращению на Родину будет продолжена.

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