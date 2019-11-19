Москва, , 01:42 — REGNUM Иностранные государства консультируются у России по вопросам возвращения детей из тюрем для террористов в Ираке и Сирии. Об этом Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 19 ноября сообщила журналистам.

«Это результат большой работы, сегодня к нам обращаются из других государств, консультируются, потому что наши уехали, а еще 500 детей остались там, в тюрьме, граждан других государств», — рассказала Кузнецова.

Она подчеркнула, что такой результат оказался возможен благодаря «слаженной работе» ключевых российских ведомств: МИД, МЧС и Минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 ноября в Россию из Ирака вернулась четвёртая группа детей. Тридцать два маленьких гражданина России, обнаруженных в приютах и тюрьмах Ирака, были доставлены в Москву спецбортом МЧС РФ.

Сразу по прилёту дети, возраст которых от года до девяти лет, были направлены в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России для прохождения комплексного медицинского обследования.

После медобследования часть детей вернется в родные регионы.

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