Эль-Кувейт, , 01:28 — REGNUM Бороться с коррупцией на всех уровнях власти пообещал эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер ас-Сабах 18 ноября в специальном обращении, которое транслировало кувейтское гостелевидение.

Свое заявление эмир сделал после отставки правительства из-за коррупционного скандала, связанного с хищениями из государственного фонда военной помощи. Глава Кувейта отметил, что этот вопрос будет находиться под его личным контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября бывший премьер-министр Кувейта, шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах отказался возглавить новое правительство после решения об отставке, которое было объявлено 14 ноября.

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