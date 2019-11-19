Шанлыурфа, Турция, , 07:46 — REGNUM Расположенный в турецкой провинции Шанлыурфа Центр операций и координации продолжает работы по восстановлению сирийских регионов Телль-Абьяд и Расулайн, освобожденных от оккупации боевиков Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны, признанных в Турции террористическими организациями, в ходе операции «Источник мира».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, пресс-служба губернатора провинции Шанлыурфа заявила, что после расчистки ряда населенных пунктов от завалов и водворения безопасности, начато обеспечение таких потребностей, как медицинское обслуживание, питьевая вода, доставка продовольствия, энергоснабжение и расчистка улиц.

Продолжаются работы по прокладке дорог, ликвидации и расчистке завалов, образовавшихся после минометных и ракетных обстрелов. Такая же деятельность осуществляется Вооруженными силами Турции и Сирийской национальной армией в Расулайне.