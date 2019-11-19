Анкара, , 07:30 — REGNUM Пресс-секретарь правящей Партии и развития Турции Омер Челик после заседания высшего совета партии ответил на вопросы журналистов. Он напомнил, что, в результате провокации на южной части острова Кипр был сожжен флаг Северного Кипра, и заявил: «Мы решительно осуждаем переходящие все границы атаки на флаг турок-киприотов, являющийся символом народа и нации».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик отметил: «Так же, как и факт того, что должные меры не были приняты, ясны и поведение, и заявления греческих и кипрских политиков, подстрекавших на эти провокационные недостойные действия. Поэтому мы далеки от оценки этого происшествия как одиночной провокации. По нашим наблюдениям, эта деятельность — систематическая».

Политик добавил: «В конечном итоге влияние провокационных заявлений греческих и кипрских политиков на эти действия несомненно. Мы хотели бы выразить, что для проявления определенного уважения и недопущения провокаций необходимо обращать внимание на этикет в сфере политики и меры безопасности».