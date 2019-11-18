Копенгаген, , 21:31 — REGNUM Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод призвал стороны, участвующие в событиях в Гонконге, к ведению «мирного диалога». Глава датского внешнеполитического ведомства выразил надежду на урегулирование ситуации в китайском городе.

«Мы сейчас наблюдаем в Гонконге не самое приятное зрелище. Поэтому я призываю все стороны воздержаться от насилия и сесть за стол переговоров», — заявил Кофод. Также, представитель датской партии «Радикалы» по внешнеполитическим вопросам Мартин Лидегор, считает, что Пекину нужно дать «четкий сигнал».

«Самое важное, что в настоящее время наше министерство может сделать, это организация работы по формулированию общей позиции ЕС. В одиночку Дания не способна выступить против Китая, но Европа — может. Мы наблюдаем в Гонконге очень серьезную ситуацию, и существует риск, что она только ухудшится», — заявил политик. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

С марта 2019 года в Гонконге периодически происходят демонстрации, которые стали реакцией на новый законопроект, согласно которому город будет высылать беглых преступников в остальной Китай, на Тайвань и в Макао. К настоящему времени демонстрации переросли в общий протест против влияния китайского руководства на политическую жизнь Гонконга.