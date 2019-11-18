Нью-Дели, , 21:05 — REGNUM Отец индийского экономического чуда и бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх выразил обеспокоенность состоянием национальной экономики южноазиатского государства. Об этом 18 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В официальном аккаунте оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Манмохан Сингх подчеркнул, что «в экономике Индии воцарилась неопределённость». По словам оппозиционного лидера, в настоящее время наблюдается существенный рост рисков ведения предпринимательской деятельности, что негативно сказывается на экономических показателях. Манмохан Сингх призвал правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди принять меры для стабилизации ситуации.

Напомним, что в настоящее время в экономике Индии наблюдается значительный экономический спад. В октябре 2019 года Всемирный банк и Международный валютный фонд указали на существенное замедление темпов прироста ВВП южноазиатского государства на 2019 год до 6%.