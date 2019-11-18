Болонья, Италия, , 19:45 — REGNUM Лидер либеральной Демократической партии Италии Никола Дзингаретти в понедельник, 18 ноября, заявил о необходимости введения в стране так называемого ius soli, то есть принципа предоставления гражданства всем родившимся на ее территории.

Основными благополучателями этого принципа в случае его утверждения стали бы дети живущих в Италии нелегальных мигрантов.

Однако принятие подобных законов в обозримом будущем — под вопросом: правоцентристская оппозиция выступает категорически против, а партнеры либералов по правящей коалиции, популисты из «Движения 5 звезд», отметили, что либералы выбрали неподходящее время для обсуждения такого вопроса.