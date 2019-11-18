Москва, , 19:48 — REGNUM Украина является единственной стороной, которая препятствует урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом 18 ноября при помощи телемоста заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы хотим цивилизованного развода. Киев показывает, что не готов к цивилизованным шагам, не готов выполнять взятые на себя обязательства. Что в принципе звучит провокационно в преддверии нормандского формата, это то, что хотят пересмотреть какие-то пункты минских соглашении или вообще выйти из минских соглашений, или видят по-своему реинтеграцию», — отметил Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что все попытки Украины силой подавить протест жителей Донбасса потерпели крах. Поэтому Киеву не следует общаться с ДНР и ЛНР языком требований.

«Украина не победила, когда подписывала минские соглашение, и не победила сейчас. Украина подписывала минские соглашения, когда была загнана в котлы. Подписали — будьте добры выполнять», — сказал Пушилин.

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