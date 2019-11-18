Вильнюс, , 19:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 ноября, не принял председателя литовского парламента Виктораса Пранцкетиса, который прибыл с визитом в Киев, сообщает прибалтийское агентство BNS. Встреча заранее была анонсирована пресс-службой Сейма Литвы. Пресс-секретарь Пранцкетиса Каролина Фроловене пояснила, что встречу отменили из-за того, что Зеленский сам посетит Литву 27 ноября и в его визите и так запланирована встреча с Пранцкетисом в Вильнюсе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис сегодня, 18 ноября, отправился с визитом на Украину, где намеревался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержать его «на фоне агрессии России».

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