* запрещённая в России организация

Багдад, , 19:26 — REGNUM Сторонники «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят массовый побег своих единомышленников из мест заключения в Сирии и Ираке, чтобы обеспечить возрождение своей организации, заявил 18 ноября начальник военной разведки Ирака генерал-майор Саад аль-Аллак в интервью телеканалу CNN.

Знамя Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, информация о таких намерениях боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получена в результате работы его ведомства. При этом Саад аль-Аллак отметил, что члены руководства ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежали из Сирии и Ирака в Турцию.

По информации военной разведки Ирака, в Турцию сбежали «члены верхушки, у которых есть деньги».

«Они тайно въехали на территорию Турции при помощи контрабандистов, заплатив им огромные суммы», — пояснил генерал.

В Турции эти люди уже занялись вербовкой новых боевиков. При этом среди них есть два лучших в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) специалиста по изготовлению взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент на территории Сирии и Ирака в тюремном заключении находятся около 10 тыс. сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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