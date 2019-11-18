Тбилиси, , 18:44 — REGNUM Лидеры грузинской оппозиции встречаются с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса. На встречу с дипломатами пришли лидеры, казалось бы, совершенно противоположных по политическим взглядам и противостоящих друг другу сил — «Национального движения», «Европейской Грузии», «Демократической Грузии» (Нино Бурджанадзе), «Движение строительства» (Давид Усупашвили) и других.

До начала встречи они сделали заявления, в которых однозначно осудили действия правительства и насильственный разгон митинга у здания парламента.

По словам Давида Усупашвили, нынешним разгоном акции протеста лидер правящей партии Бидзина Иванишвили «закрыл окно диалога» с оппозицией по вопросам реформирования избирательной системы.

А по оценке Нино Бурджанадзе, нынешние процессы обернутся для Бидзины Иванишвили и его партии тем же, чем обернулись разгоны митингов 2007 и 2011 годов для «Национального движения».

«Не понимаю, какая необходимость была применять силу и разгонять митинг, когда мы уже шли на встречу с дипломатами, и, возможно, они посоветовали бы нам прекратить пикетирование парламента», — недоуменно заявила журналистам Бурджанадзе.

Лидеры оппозиции утверждают, что они лишь пикетировали здание парламента, а не блокировали его и что работе парламента эти акции никак помешать не могли.

Согласно распространенной МВД информации, мероприятие на проспекте Руставели проводилось с целью очистки законодательного органа от искусственных барьеров, и в настоящее время все входы в парламент открыты и законодатели смогли беспрепятственно продолжить работу. В частности, депутаты зашли в парламент, где, по предварительной информации, проходит заседание бюро парламента.

Вместе с разблокированием входов в парламент полиция убрала баррикады с проспекта Руставели и открыла движение транспорта. Полиция призывает всех граждан подчиняться требованиям закона.

Между тем акция на проспекте Руставели возобновилась. Там выступают в основном гражданские активисты и представители движения «Сирцхвилия», которые после 20 июня в течение нескольких месяцев протестовали против визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять очередные поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по новой, пропорциональной избирательной системе. Полиция и спецназ применили против митингующих спецсредства и к вечеру 18 ноября расчистили проезжую часть проспекта Руставели и входы в здание парламента. МВД Грузии распространило специальные заявления, в которых объяснило свое решение тем, что организаторы акции нарушили статью 9-ю закона «О собраниях и манифестациях» и блокировали нормальную работу законодательного органа.