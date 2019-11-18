Сеул, , 18:45 — REGNUM 19 ноября Национальное собрание Республики Корея проведёт пленарное заседание, в ходе которого будут рассмотрены сразу 120 законопроектов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Отмечается, что заседание начнётся в 14 часов по местному времени — таким образом, у парламентариев будет лишь несколько часов, чтобы принять или отклонить более сотни законопроектов. Среди них есть и те, которые вызвали наибольшие споры между правящей и оппозиционной партией, а также проекты ключевых реформ. В частности, планируется значительно упростить регулирование использования персональных данных для развития экономики «больших данных»; также будет рассмотрена избирательная реформа, проект по расширению полномочий полиции и другие.

Политологи отмечают, что в этот день состоится лишь голосование — вся подготовительная работа уже была завершена в соответствующих комитетах, а обсуждения некоторых законопроектов длятся ещё с апреля.