Тбилиси, , 17:59 — REGNUM Несмотря на разгон митинга у здания парламента Грузии и расчистку территории и проезжей части, акция на проспекте Руставели возобновилась.

Подразделения полиции и спецназа остаются на центральном проспекте столицы и продолжают охранять порядок, а активисты оппозиции один за другим выходят к трибуне и призывают своих соратников «всех до единого» собраться и продолжить борьбу во имя «победы и освобождения Грузии».

Параллельно акции полиция постепенно оттесняет оставшихся на проспекте митингующих на тротуары. Лидеров главных оппозиционных партий у здания парламента не видно. Выступают в основном молодые активисты, те самые, которые после так называемой «ночи Гаврилова» в течение нескольких месяцев проводили в Тбилиси акции протеста.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять очередные поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по новой, пропорциональной избирательной системе. Ныне в Грузии действует смешанная, пропорционально-мажоритарная система, а переход к пропорциональной системе по действующей Конституции должен состояться с 2024 года. На уступки общественности в этом вопросе правительство Грузии пошло после акций протеста, поводом для которых стал визит в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова. На пике протестных митингов председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что парламентские выборы 2020 года будут проведены по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Такая система открыла бы путь в законодательный орган многим малорейтинговым политическим силам и сделала состав парламента достаточно пестрым.

Полиция и спецназ применили против митингующих спецсредства и к вечеру 18 ноября расчистили проезжую часть проспекта Руставели и входы в здание парламента. МВД Грузии распространило специальные заявления, в которых объяснило свое решение тем, что организаторы акции нарушили статью 9-ю закона «О собраниях и манифестациях» и блокировали нормальную работу законодательного органа.