Тбилиси, , 17:49 — REGNUM 18 ноября в ходе разгона акции протеста у парламента Грузии были задержаны более 20 человек. Об этом сообщают грузинские СМИ.

На данный момент МВД Грузии подтвердило задержание гражданских активистов Гиги Махарашвили и Зуки Бердзенишвили.

Сейчас на проспекте Руставели в Тбилиси затишье. Спецназ стоит перед метро площади Свободы на проезжей части. Рядом несколько человек устроили перед ними сидячую акцию протеста. Остальные стоят на тротуарах.

Лидеры оппозиции находятся перед парламентом. Почти все палатки и завалы здесь уже разобрали, полиция стоит цепью вдоль здания и перед проезжей частью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Тбилиси вновь начались акции протеста. Поводом стало непринятие депутатами парламента поправок в Конституцию Грузии о переходе от смешанной избирательной системы на пропорциональную. Протестующие требуют отставки кабинета министров и досрочных парламентских выборов. 17 ноября оппозиция блокировала входы в парламент, объявив бессрочное пикетирование. 18 ноября МВД Грузии направило спецназ на разгон акции.