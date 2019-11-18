Симферополь, , 17:17 — REGNUM Передача Украине кораблей, задержанных во время провокации в Керченском проливе, сигнал для киевских властей о том, что пора оставить в прошлом деструктивную политику режима Порошенко. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал 18 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Это чёткий сигнал украинской власти: пора оставить в прошлом деструктивную политику прежнего режима, следствием которой стала, в том числе авантюра в Керченском проливе. Надеюсь, что те, кому адресован этот сигнал, сделают правильные выводы», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя год после провокации в Керченском проливе Россия вернула Киеву задержанные украинские корабли. Однако расследование уголовного дела по данному факту продолжается.

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