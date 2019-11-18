Тбилиси, , 15:59 — REGNUM На проспекте Руставели в Тбилиси, где проходит акция протеста оппозиции, появились новые силы полиции, подразделения спецназа и спецсредства, обычно применяемые для разгона митингов, — водометы и пожарные машины.

Такая мобилизация вызвала у участников акции волнения и ожидание, что правительство готовится к разгону митингующих и расчистке проспекта Руставели.

На беспокойство оппозиции откликнулся глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе, который информации о готовящемся применении спецсредств не подтвердил и не опроверг, но отметил, что мобилизация полицейских сил связана с обеспечением порядка и соблюдением норм безопасности.

Как сообщалось ранее, оппозиция заблокировала все входы в парламент и не позволила депутатам войти в здание законодательного органа, чтобы принять участие в запланированных на сегодня заседаниях. В этой связи МВД Грузии распространило специальное заявление, в котором подчеркнуло, что призвано как обеспечивать свободу собраний и выражения мнения граждан, так и нормальное функционирование государственных органов, в данном случае высшего законодательного органа.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять очередные поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по новой, пропорциональной избирательной системе. Ныне в Грузии действует смешанная, пропорционально-мажоритарная система, а переход к пропорциональной системе по действующей Конституции должен состояться с 2024 года. На уступки общественности в этом вопросе правительство Грузии пошло после акций протеста, поводом для которых стал визит в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова. На пике протестных митингов председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что парламентские выборы 2020 года будут проведены по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Такая система открыла бы путь в законодательный орган многим малорейтинговым политическим силам и сделала состав парламента достаточно пестрым.