Вильнюс, , 15:55 — REGNUM Гражданин Норвегии Фрод Берг, переданный Литве в результате обмена двух граждан России, осуждённых в Литве за разведывательную деятельность, на двух граждан Литвы, осуждённых в России по аналогичным обвинениям, поблагодарил за освобождение президента Литвы Гитанаса Науседу, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 ноября.

«Я благодарю множество людей за поддержку за эти два года, а особенно — свою семью, она была невероятно сильна. Особенную благодарность я выражаю президенту Литвы, усилия которого сделали возможным обмен на российско-литовской границе», — сказал Берг в видеобращении, которое на своей странице в социальной сети опубликовал его адвокат.

Берга в 2017 году задержали с поличным в Москве при получении документов с секретными сведениями. Документы мужчине, касающиеся Военно-морского флота (ВМФ) РФ, передавал гражданин РФ.

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Напомним, 15 ноября на российско-литовской границе произошёл обмен по формуле три на два. Литовским должностным лицам были переданы осуждённые в России за шпионаж граждане Литвы Евгений Матайтис, Аристидас Тамошайтис и гражданин Норвегии Фрод Берг. России переданы граждане РФ Николай Филипченко и Сергей Моисеенко.

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