Вильнюс, , 15:48 — REGNUM Парламентское расследование вокруг «шпионского скандала» с депутатом Сейма Литвы от фракции партии Избирательной акции поляков Литвы — Союза Христианских семей Ирины Розовой и влияния России на политические процессы в Литве не будет завершено к 1 декабря, как это планировалось в сентябре, когда расследование начиналось, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 ноября. Об этом заявил глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас.

По его словам, он будет просить возможности продлить расследование до весны 2020 года. Причиной, кроме, по сути, отсутствия самого расследования — комитет по этому вопросу заседал всего несколько раз — стал и перенос опроса Розовой из-за болезни и невозможность опроса лидера литовских поляков Вальдемара Томашевского из-за его занятости в Европарламенте.

Розову подозревают в «нелояльности» к государству. Причиной стала справка литовской госбезопасности двухлетней давности, в которой правлению парламента рекомендуется не разрешать Розовой позволять работать с засекреченными документами. ДГБ Литвы утверждает, что, заполняя анкету с вопросами для получения такого разрешения, Розова скрыла, что якобы тесно общается с российскими дипломатами, часть которых, по утверждению литовской спецслужбы, является кадровыми российскими разведчиками.

В итоге в Литве разразился громкий скандал, а некоторые политики заявили о якобы крупномасштабном влиянии России на внутренние процессы в стране. Однако со временем как СМИ, так и политики переключились на другие литовские скандалы, а это расследование, которое анонсировали как «беспрецедентное», показывающее «уровень вмешательства России во внутренние дела», тихо переносят на 2020 год.

Читайте ранее в этом сюжете: В парламенте Литвы «захлебнулись» в массиве данных о слежке из-за РФ