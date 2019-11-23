Москва, , 13:07 — REGNUM Запад в своем стремлении поставить Россию «на место» не оставляет своими внимание и российские инициативы в Арктике. О том, что готовы себе отморозить дорогие западные партнеры назло России, рассказывает автор ИА REGNUM Валентин Юшкевич.

АПЛ Северного флота Mil.ru

Эмануэль Макрон не зря заявил о «смерти мозга» НАТО в своем интервью журналу The Economist. Эта беда выражается в неспособности к адекватному стратегическому планированию и продолжающейся погоне за химерами, одной из которых является призрак нечеловечески агрессивной России. Этот призрак не дает спать западным стратегам, и вот уже The Telegraph разражается статьей «Путин пытается захватить власть в Арктике».

Мало того, что Путин «пытается захватить власть» на территории России, к которой, разумеется, относится русская Арктика, так он еще — по мысли автора статьи — на этом пути непременно встретится с военным противодействием Великобритании, которая не сдаст фареро-исландский рубеж. Вероятно, чтобы не пустить агрессивную Россию еще и в Гренландию. Неужели Путин действительно лелеет коварные замыслы по покорению ни о чем не догадывающейся Гренландии? Судя по всему, для The Telegraph этот вопрос уже давно решен: Путин подкрадется в самый неудобный момент.

А тем временем Россия действительно улучшает свое положение в Арктике. В своей, российской Арктике, в которой продолжает развиваться инфраструктура как уже имеющихся городов, так и строящихся посёлков. Предлагаются и рассматриваются проекты дальнейшего развития основных узловых городов Севморпути и даже не исключено, что будет возрождена так хорошо показавшая себя в СССР практика студенческих стройотрядов.

Читайте подробности в статье Валентина Юшкевича «"Смерть мозга»: и в Арктике тоже».