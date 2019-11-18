Киев, , 15:13 — REGNUM Глава фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко представила план, призванный остановить принятие закона о рынке земли. Об этом она заявила 18 ноября на брифинге, сообщает издание «Украинская правда».

«Один из пунктов этого плана — это обратиться в Конституционный суд за толкованием, может Верховная рада, президент, принимать или подписывать законы о распродаже сельскохозяйственной земли без всеукраинского референдума», — рассказала Тимошенко.

По словам политика, данный законопроект нарушает десять статей конституции Украины. Она надеется, что суд вынесет решение до проведения второго чтения законопроекта в Верховной раде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что принятие закона о распродаже земли на Украине является новым требованием Международного валютного фонда, которое Киеву следует выполнить для получения очередного кредита.

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