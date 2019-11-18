Киев, 18 ноября 2019, 15:13 — REGNUM Глава фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко представила план, призванный остановить принятие закона о рынке земли. Об этом она заявила 18 ноября на брифинге, сообщает издание «Украинская правда».
По словам политика, данный законопроект нарушает десять статей конституции Украины. Она надеется, что суд вынесет решение до проведения второго чтения законопроекта в Верховной раде.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что принятие закона о распродаже земли на Украине является новым требованием Международного валютного фонда, которое Киеву следует выполнить для получения очередного кредита.
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