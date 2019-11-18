Киев, , 10:17 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) поставил Украине новые условия для получения очередного кредита, сообщил telegram-канал «Резидент» со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, Верховная рада Украины должна окончательно принять закон об открытии рынка земли, существенно урезать социальные выплаты, а также предоставить список государственных предприятий, подлежащих приватизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов страны Оксана Маркарова встретились с представителями миссии МВФ и рассказали им о ходе украинских реформ.

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