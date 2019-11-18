Москва, , 15:01 — REGNUM Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужна финансовая подпитка. Подпитка раньше приходила из Москвы. Но Москва поменяла свою концепцию взаимодействия с Лукашенко персонально. И во главу угла поставила вопросы стратегического видения и партнерства, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, эксперт по белорусско-российским отношениям Дмитрий Болкунец, комментируя заявление Лукашенко о союзном государстве.

«А Лукашенко задачи решает тактически. Ему нужны именно финансы, ему не нужны никакие углублённые интеграции, он плохо всем этим занимается и не в состоянии был наладить все эти вопросы.

Поэтому его заявление «а не хрена нам нужен такой союз» можно переквалифицировать «а на хрена нам нужен такой президент», который за 20 лет не в состоянии был построить полноценное союзное государство Российской Федерации.

Капризы Лукашенко влияют на восприятие в обществе интеграционных процессов. Люди испытывают пессимизм по этому поводу.

И очевидно, если Лукашенко сохраняет свою власть на очередную пятилетку, это означает, что никакого союза вообще не будет в принципе. Почему? Потому что он начнет отстраивать барьеры и заборы от РФ, максимально дистанцироваться.

Сейчас его задача на ближайшие месяцы до выборов президента Белоруссии (до августа 2020 года) максимально тихо досидеть до этого времени, получить небольшую денежку из Москвы и всё.

После выборов, все следующие пять лет будет антироссийская политика, и она будут ускоряться. Я уверен, что закончится тем, что Белоруссия и Россия разорвут отношения в рамках союзного государства, либо это будут абсолютно фейковые совместные дела.

Это будет делать даже не сам Лукашенко, а элита, которая в настоящее время формируется вокруг него. Эта элита не воспринимает Россию как союзника, смотрит на Запад, часто проводит русофобскую политику. Эти люди идут ему на смену, дышат ему в затылок. В такой ситуации, если Лукашенко сохраняет свои полномочия на пять лет, то он потеряет Белоруcсию окончательно.

Поэтому я считаю, что в Москве должны серьезно задуматься над тем, зачем кормить Лукашенко, подчеркиваю не Белоруссию, а именно Лукашенко, потому что не выполняет договоренности, которые берет на себя, он провоцирует двухсторонние конфликты и он уже потерял роль союзника России, которым был в начале 90-х годов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко заявил, что соглашение об углублении сотрудничества в рамках союзного государства между Минском и Москвой не будет подписано, если оно будет противоречить принципам суверенности и независимости Белоруссии.

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