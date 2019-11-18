Симферополь, , 09:51 — REGNUM Возврат украинской стороне задержанных в Керченском проливе кораблей является серьёзным сигналом Киеву о стремлении к примирению. Об этом заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

Он подчеркнул, что Россия предприняла серьезный шаг в сторону налаживания добрососедских партнерских отношений с Украиной. Москва ждет от Киева встречных шагов, в частности, возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

«Это логически правильное решение и серьезный знак украинской власти во главе с президентом», — так охарактеризовал Гемпель РИА Новости передачу Украине кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», задержанные осенью 2018 года в российских водах, покинули место стоянки в Керчи. Они будут возвращены Украине в нейтральных водах.

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