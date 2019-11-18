Москва, , 13:54 — REGNUM Встреча с председателем совета директоров группы компаний «Русская платина» Мусой Бажаевым запланирована у президента России Владимиром Путиным на 18 ноября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как рассказал представитель Кремля, у Путина сегодня, в понедельник, «достаточно рутинный день». Из встреч, которые запланированы на 18 ноября, Песков отметил, что будет принят глава «Русской платины».

«Компания большая, достаточно значимая для региона. — сказал представитель Кремля. — Традиционно президент с руководителями крупных компаний, которые несут и социальную нагрузку, встречается».

Стоит отметить, что ГК «Русская платина» является одним из ведущих производителей металлов платиновой группы в мире. Компания также занимается добычей золота, меди, никеля и кобальта.