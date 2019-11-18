Москва, , 13:08 — REGNUM Санкционные войны расшатывают мир, но одновременно и выстраивают новые торгово-экономические связи. Самыми сильными силами ведется борьба за рынок Венесуэллы и Боливии. Сложная политика Моралеса не смогла выдержать прочность, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев, комментируя слова экс-президента страны Эво Моралес о возможности гражданской войны.

«Согласно законам Боливии. Сразу после отставки Моралеса вступить в управление страной мог вице-президент, председатель сената или глава палаты депутатов, но они также сложили полномочия.

Кризисом власти не могли не воспользоваться противники, в том числе сразу опираясь и на поддержку смены режима извне. Так и.о. нового президента Боливии Жанин Аньес заявила, что признают президентом Венесуэлы не Мадуро, а Хуана Гуайдо. Заявления сразу закрепили действиями — МИД Боливии Карен Лонгарик выдворил весь дипломатический персонал Венесуэлу.

Многие политики считают, что «нет дыма без огня» и президент Эво Моралес злоупотреблял властью с поправками в Конституции, использовал денежные средства в свою поддержку. Большинство месторождений, телекоммуникационная компания Entel и другие частные компании с иностранным капиталом оказались национализированными.

Власти Кубы, Венесуэлы, Аргентины и Никарагуа назвали происходящее в Боливии государственным переворотом. Евросоюз, США, Канада, Бразилия, Колумбия, Перу и Гватемала призвали к досрочным выборам. Президент США выступал за отставку Моралеса. На данный момент, Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу.

Боливийский кризис в первую очередь экономический — верхний дециль дохода самых богатых домохозяйств в 40 раз больше нижнего дециля. Многие экономисты считают, что Боливия относится к списку беднейших стран Латинской Америки с доходом $8 тыс. на душу населения, что в два раза ниже среднемировых значений. Такие дисбалансы в доходах сильно влияют на международную миграцию, в частности многие не прочь покинуть Латинскую Америку в сторону севера или обратно в Европу. Налицо восстание бедняков и молодежи, которые ждут смены строя.

Моралес в общем старался ладить со всеми, в том числе с США и зарубежными инвесторами, но при присутствии сильной коррупции в полиции и армии крепкие отношения так и не сложились, отчасти из-за борьбы президента Боливии с незаконным трафиком коки (страна занимает по ее производству второе место в мире).

Для России Латинская Америка не только исключительно неплохой предмет торга в диалоге с США по рынкам. Венесуэла и Боливия — это страны особых политических, экономических и военно-технических интересов США.

На сегодня Боливия занимает первое место в мире по запасам лития — основа литий-ионных батарей в двигателях автомобилей и других машин, это будущее энергетики, аэрокосмической, химической и некоторых других отраслях.

Моралес упоминал, что был к сотрудничеству с российским бизнесом к разработке второго по величине месторождения лития в Боливии — солончака Коипаса. В соинвесторах выступали Китай и ФРГ. 11 июля в Москве между «Росатомом» и министерством энергетики Боливии о сотрудничестве в области развития промышленных и исследовательских проектов в литиевой промышленности и постройки ядерного центра стоимостью $300 млн.

Боливарианский альянс народов Америки, интеграция и совместное развитие её участников на основе социализма и коллективной защиты независимости сейчас проверяется на прочность. В его состав входят Венесуэла, Куба, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис.

Борьба за власть усиливается, разрушая международные стандарты прав человека. Новый декрет освобождает от уголовной ответственности военных, участвующих в подавлении и разрешает военным использовать в операциях «все имеющиеся средства», говорится в декрете, опубликованном комиссией.

Россия укрепляет свою связь с латинской Америкой. С начало это были попытки оказать военную помощь, укрепить торговые отношения, простить долги и теперь укрепить культурные связи в рамках литературного фестиваля в Москве. Таким образом, Россия наблюдает как ведущие страны борются за рынки в южном полушарии» — высказал свое мнение эксперт,

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что из-за политического кризиса в стране может разгореться гражданская война.

Читайте также: Моралес: Кризис в Боливии может привести к гражданской войне