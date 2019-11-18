Вильнюс, , 12:11 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил, что правительство исполняет обещание плавного повышения заработных плат врачам и всему медицинскому персоналу, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 ноября. По словам чиновника, реализован уже третий этап этого плана. С сентября 2019 года средняя зарплата врачам, по сравнению с первым кварталом года, увеличена на 11%, а остальному медперсоналу на 10%.

В первом квартале 2019 года средняя зарплата врачам до вычета налогов составляла 2305 евро, а с сентября — 2551 евро. У остального медперсонала в среднем она составляла 1203 евро, а стала 1327 евро. Во втором полугодии 2020 года зарплаты врачам собираются в среднем повысить до 3250 евро, а остальному медперсоналу до 1625 евро до вычета налогов.

Однако министр признал, что в каждом медучреждении ситуация индивидуальная и полностью зависит от руководства больниц и других медцентров. По его словам, правительство выделяет средства для повышения зарплат, однако некоторые медучреждения тратят их на другие нужды. Для повышения зарплат на третьем этапе из бюджета было выделено дополнительные 41,5 млн евро. По данным литовского минздрава, в 2018 году зарплаты врачей в среднем были повышены на 20%, а иного медперсонала на 23%, в 2016—2017 годах зарплаты росли по 8% в год.