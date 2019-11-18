Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:17 — REGNUM За день до начала предвыборной кампании представители семи оппозиционных партий Танзании, отказавшихся от участия в выборах в местные и районные администрации, выступили с призывом к гражданам страны. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации издания, в субботу, 16 ноября, они призвали жителей страны быть готовыми к выполнению новых постановлений, о которых будет объявлено позднее после консультаций между руководством партий «Партия за демократию и прогресс» (CHADEMA), «Альянс за прозрачность и перемены» (ACT-Wazalendo), «Национальная конвенция по строительству и реформам» (NCCR-Mageuzi), «Объединенная демократическая партия» (UPDP), «Национальная лига за демократию» (NLD), «Гражданский объединенный фронт» (CUF) и «Партия общественного освобождения» (Chauma).

Выступая от имени данных партий заместитель председателя партии CHADEMA Абдаллах Сафари заявил, что они отказались от участия в выборах, аргументируя это нарушением законодательства со стороны организаторов.

По его словам, по итогам совещания партии обязались ни под каким предлогом не принимать участие в «предвыборной кампании, которая идет вразрез с законом о выборах» и приводит к недопуску оппозиционных кандидатов.

Кроме того, представители партий призвали «к отмене результатов и началу повторной избирательной кампании, которая будет проведена в интересах национальной безопасности».

»Мы призываем всех граждан Танзании быть готовыми к исполнению постановлений, которые будут достигнуты нами по итогу совещаний с общественными организациями», — подчеркнул Сафари.

Он заявил, что партии также призывают к формированию Независимой избирательной комиссии, которая будет ответственна за ведение избирательной кампании по всей стране.

«Мы не согласимся продолжать терпеть продолжающиеся уже четыре года притеснения. Мы призываем всех граждан Танзании продолжать прислушиваться к решениям консультаций между различными группировками», — заявил лидер партии ACT-Wazalendo Зитто Кабве.

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