Москва, , 11:52 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен в ближайшее время встретиться с молдавским коллегой Ионом Кику. Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского председателя правительства Олег Осипов.

«(Медведев) планирует встретиться с премьер-министром Молдавии в самое ближайшее время», — сказал он.

Он добавил, что Медведев планирует обсудить с Кику торгово-экономическое сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в отставку было отправлено коалиционное правительство Молдавии Майи Санду. Это знаменовало распад правящей коалиции, сформированной после парламентских выборов Партией социалистов Молдавии и проевропейским блоком ACUM («Сейчас»).

Чтобы преодолеть кризис, президент страны Игорь Додон выдвинул на должность премьер-министра Иона Кику.

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