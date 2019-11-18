Нур-Султан, 18 ноября 2019, 10:59 — REGNUM Казахстан не направлял официальных приглашений президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщил 18 ноября «Интерфакс-Казахстан».
Предложение об организации встречи лидеров двух стран было озвучено первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым «в качестве темы для обсуждения экспертов», отметил чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России заявил, что никаких встреч с Зеленским до проведения саммита в «нормандском формате» не планируется.
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