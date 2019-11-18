Нур-Султан, , 10:59 — REGNUM Казахстан не направлял официальных приглашений президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщил 18 ноября «Интерфакс-Казахстан».

Предложение об организации встречи лидеров двух стран было озвучено первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым «в качестве темы для обсуждения экспертов», отметил чиновник.

«МИД не направлял официальных приглашений», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России заявил, что никаких встреч с Зеленским до проведения саммита в «нормандском формате» не планируется.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»