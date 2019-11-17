Киев, , 11:08 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, а также министр финансов Украины Оксана Маркарова встретились с представителями МВФ — руководителем миссии Рон ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой. Об этом 16 ноября сообщается на сайте правительственного портала.

В ходе встречи с представителями международного валютного фонда, которая состоялась 15 ноября, глава правительства Украины сообщил о ходе реформ, проводимых в стране.

Гончарук отметил в качестве «быстрого и успешного воплощения реформ», которые ранее задекларировали президент Владимир Зеленский, правительство и парламент Украины, принятие законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятие закона о разделении (анбандлинг) НАК «Нафтогаз Украины», который, как отметил премьер-министр уже подписал президент.

«Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста», — отметил Гончарук.

На сайте украинского правительства отметили, что глава международной финансовой организации отметил важность принятых Украиной реформ «и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миссия МВФ начала свою работу на Украине 14 ноября.

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