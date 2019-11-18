Путраджая, Малайзия, , 10:06 — REGNUM Правительство Малайзии резко раскритиковало удары Израиля по сектору Газа, сообщает Sindonews.

«Малайзия призывает международное сообщество предпринять серьезные усилия, чтобы положить конец незаконной оккупации и создать независимое государство Палестины», — говорится в заявлении МИД Малайзии.

Государство Малайзии также настоятельно призывает все стороны проявлять сдержанность и соблюдать соглашение о прекращении огня во избежание гибели мирных жителей.

Напомним, ранее палестинские боевики выпустили две ракеты в сторону Израиля. В ответ Израиль нанес ряд воздушных ударов по территории Газы. В течение двух дней израильских нападений в Газе было убито 34 жителя Палестины.

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