Токио, , 08:47 — REGNUM Бывший президент Франции Николя Саркози встретился с экс-главой альянса Renault-Nissan Карлосом Гоном в Японии в октябре, сообщает Le Figaro 17 ноября.

Встреча, организованная под эгидой посла Франции, состоялась 21 октября по случаю восхождения на престол нового императора Японии.

«У нас был долгий разговор. Я посчитал недостойным быть там и не попытаться увидеть его», — заявил Николя Саркози.

Издание отмечает, что встреча была проведена с согласия президента Франции Эммануэля Макрона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года в Токио. Освобожденный под залог после 130 дней содержания под стражей, ему предъявлено четыре обвинения. Начало судебного разбирательства назначено на март-апрель 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Судебное разбирательство по делу Карлоса Гона начнется весной 2020 г