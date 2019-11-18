Момбаса, Кения, , 08:41 — REGNUM В Момбасе завершилась трехдневная конференция по вопросу этики взаимодействия пресс-секретарей частных компаний и государственных институтов с представителями средств массовой информации. На мероприятии были также затронуты вопросы правил ведения журналистской деятельности. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

По информации радиостанции, в конференции приняли участие представители Кении, Танзании, Уганды и других стран мира.

На мероприятии был представлен ряд тематических сообщений, в том числе доклад генерального директора кенийской компании телерадиовещания Наима Билала Ясина, который касался трудностей взаимодействия со СМИ в XXI веке.

По итогам конференции глава и официальный представитель партии пресс-секретарей Танзании Лот Макуза подписал соглашение с партией пресс-секретарей Уганды, в рамках которого они обязались возродить Восточноафриканскую партию пресс-секретарей.