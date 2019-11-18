Минск, 18 ноября 2019, 03:49 — REGNUM После досрочных выборов первая сессия нового созыва нижней палаты парламента Белоруссии состоится 6 декабря. Об этом заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в ходе пресс-конференции.
Также чиновница отметила, что заседание ЦИК по подведению итогов выборов в нижнюю палату парламента состоится 22 ноября.
Напомним, 17 ноября выборы в Палату представителей национального собрания Белоруссии прошли по мажоритарной системе. В списки избирателей были включены почти 7 млн человек.
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