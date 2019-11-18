Минск, , 03:49 — REGNUM После досрочных выборов первая сессия нового созыва нижней палаты парламента Белоруссии состоится 6 декабря. Об этом заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в ходе пресс-конференции.

«6 декабря в 10 часов утра откроется сессия палаты представителей, в 14 часов в этот же день — Совета республики», — сказала Ермошина.

Также чиновница отметила, что заседание ЦИК по подведению итогов выборов в нижнюю палату парламента состоится 22 ноября.

Напомним, 17 ноября выборы в Палату представителей национального собрания Белоруссии прошли по мажоритарной системе. В списки избирателей были включены почти 7 млн человек.

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