Пхеньян, , 02:43 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями по высадке десанта ВВС Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Он сказал, что следует проводить учения и проверку так внезапно, независимо от правил и регламентов, в разных наихудших ситуациях, приближенных к реальному бою, для того, чтобы учения и проверка действительно стали шансом повышения боеспособности частей народной армии к ведению войны и моментом проверки и закалки военных частей», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын отметил, что вооруженные силы КНДР должны чаще проводить учения в обстановке, приближенной к боевой. Также северокорейский лидер сделал фото на память с десантниками, участвовавшими в учениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения ВВС и сил ПВО Северной Кореи. Он остался доволен работой пилотов, продемонстрировавших непобедимую мощь» лётного корпуса.

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