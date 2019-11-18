Москва, , 01:59 — REGNUM У белорусской экономики нет перспектив в случае разрыва союзных отношений с Россией. На этом фоне высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о ненужности союза с РФ выглядят как попытка торговли. Такое мнение в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал первый заместитель председателя ГД РФ по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

«Я так понимаю, Александр Григорьевич принимает одну из последних попыток что-то выторговать», — заявил Затулин.

По мнению депутата, у белорусской экономики нет перспектив в том случае, если она расторгнет союзные отношения с Россией. «Это в любом случае вызовет кризис», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко выступил с критикой России и заявил что Белоруссия постоянно теряет от этих отношений.

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