Минск, , 01:43 — REGNUM Окончательные цифры явки избирателей на досрочных выборах в нижнюю палату парламента Белоруссии, ещё будут уточняться. Об этом заявила Глава центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина, передает РИА Новости.

«Конечно, при составлении уже подробных данных по округам она будет уточняться, но, конечно, она уже не изменится радикально», — сказала Ермошина.

Напомним, ранее ЦИК Белоруссии сообщил, что явка на прошедших парламентских выборах составила 77,22%. На прошлых выборах в нижнюю палату парламента в 2016 году явка составляла 74,7%.

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