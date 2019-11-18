Вашингтон, , 00:40 — REGNUM США поддерживают жителей Ирана в проведении акций против «режима», заявил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«США поддерживают иранцев в их мирных протестах против режима, который должен бы их возглавить, — говориться в сообщении пресс-секретаря. — Мы осуждаем применение силы и ограничение коммуникаций в отношении протестующих».

По мнению Гришэм, использование силы в отношении протестующих в Иране чрезмерно.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября представитель госдепа США Морган Ортагус заявила о том, что США осуждают отключение интернета в Иране. Между тем официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отметил, что подобные высказывания являются вмешательством во внутренние дела республики.

Напомним, массовые акции протеста захлестнули Иран после решения властей о повышении цен на топливо. В ходе протестов, охвативших 65 иранских городов за последние два дня погибли 25 человек.

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