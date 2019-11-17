Приштина, , 19:06 — REGNUM 17 ноября глава косовской партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти назвал неприемлемой идею территориального обмена между Косово и Сербией, заявив, что её подоплекой является замысел президента Сербии Александра Вучича по разделу Косово:

«Более того, в случае реализации идеи Вучича о коррекции границы по линии этнического расселения, мы получим ещё и открытую и серьезную проблему в Боснии и Герцеговине. Почему? Потому что идея коррекции — это расистский термин, который неизбежно ведет нас к новым межэтническим конфликтам. Территориального обмена без кровопролития не бывает. Албанцы и сербы всегда будут проживать по обе стороны границы, поэтому мы за демаркацию, но против территориального обмена».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти подчеркнул, что возможный конфликт между Косово и Сербией не может быть локализован, поскольку «против Сербии албанцы действуют как один народ, а не как хрупкое государство Косово».

При этом косовский политик подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости в ускорении переговоров между Белградом и Приштиной и заявил, что после начала таких переговоров он лично возглавит переговорную команду Косово, в которую войдут также представители правительства и оппозиции.

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