Москва, , 15:48 — REGNUM Украинские малые бронированные катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» будут переданы украинской стороны завтра, 18 ноября. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает ФСБ России.

Напомним, ранее сегодня стало известно, украинские корабли, арестованные 25 ноября 2018 года за попытку прорыва через российский Керченский пролив, были взят на буксир и проведены под Крымским мостом.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что данные корабли могут быть переданы украинской стороне до проведения саммита «нормандской четверки», который намечен на 9 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские моряки и сотрудники СБУ пытались на этих кораблях прорваться через российский Керченский пролив, но были нейтрализованы. Недавно моряки и сотрудники СБУ были возвращены на Украину в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.