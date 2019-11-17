Керчь, Крым, , 13:57 — REGNUM О начале буксировки в Керчи украинских военных кораблей, которые были задержаны в ноябре прошлого года, со ссылкой на собственные источники сообщает 17 ноября «Коммерсант».

Операция по передаче украинских военных кораблей контролируется кораблями российских пограничников. Катера и буксир будут переданы украинской стороне в море.

Одесское издание «Думская», в частности, сообщает, что передача Украине ее кораблей произойдет в районе мыса Форос. Там уже находятся аварийно-спасательное судно «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака», которые выдвинулись по направлению к крымскому побережью накануне, о чем также сообщало одесское издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник украинского президента Андрей Ермак заявил о завершающей стадии передачи Украине ее кораблей, которые были арестованы РФ 25 ноября 2018 года. Речь идет о буксире «Яны Капу», катерах «Бердянск» и «Никополь».

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