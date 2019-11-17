Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который детально разбирается Конгрессом США в рамках дела об импичменте был «неуместным», заявила помощник вице-президента США Дженнифер Уильямс, передает агентство Reuters.

По словам Уильямс, предложения президента США о начале политических расследований ей показались «необычными и неуместнымм».

С аналогичными высказываниями выступил и помощник Белого дома в Совете национальной безопасности Тим Моррисон. «Меня не устраивает идея, что президент Зеленский должен позволить себе участвовать в нашей политике», — заявил Моррисон, чьи показания Палата представителей опубликовала 16 ноября.

Напомним, в Конгрессе США продолжается рассмотрение дела об импичменте в отношении действующего президента США Дональда Трампа. Главу Белого дома обвиняют в использовании служебного положения для борьбы с политическими конкурентами.