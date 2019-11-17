Париж, , 10:18 — REGNUM 16 ноября Франция представила ЕС предложения по изменению процедуры вступления новых членов в эту интеграционную группировку.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в пятистраничном электронном документе, представленном Францией институтам ЕС, предлагается сделать вступление поэтапным, ужесточить условия приема новых членов, сделать процесс вступления обратимым.

Франция выступает за разделение переговоров о вступлении на 7 фаз, в рамках которых главы переговоров будут разделены на зоны. При этом ключевыми для вступления являются главы 23 и 24 — о правах и свободах человека и о поддержании власти закона. По завершении переговоров по этим главам страна-кандидат может участвовать в заседаниях некоторых институтов ЕС, но не в качестве страны-участницы. В случае нарушения страной-участницей условий каких-либо из фаз, переговоры по которой уже завершились, процесс переговоров должен быть начат сначала.

В настоящее время данный документ находится на рассмотрении. Франция настаивает на том, чтобы новая методика ведения переговоров была введена уже в январе будущего года.

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