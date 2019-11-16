Багдад, , 23:19 — REGNUM Протестующие в Ираке заняли второй мост в столичном Багдаде, об этом 16 ноября сообщает Agence France-Presse.

Манифестанты используют тактику сидячей забастовки, направленную на низвержение действующих властей.

Один из мостов, связывающих восточную часть Багдада с западной, был занят после того, как силы безопасности страны отступили из данного района

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке начались в начале октября. В столице государства, а также в ряде южных провинции проходят акции протеста против роста коррупции и безработицы.

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